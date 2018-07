La Bourse de Tunis a commencé la séance du mardi sur une note positive. Le Tunindex a progressé de 0,66% à 8.379,68 points dans un volume total de 2,039 MDT.

A la hausse, l’UIB grimpe de 5,87% à 33,90 D, suivie par ADWYA et UBCI qui affichent des performances respectives de 3,19% et 2,97% à 5,82 D et 24,20 D.

A la baisse, SERVICOM perd 3,12% de ses capitaux à 2,17 D, tout comme SOTRAPIL et UADH qui dévissent respectivement de 2,97% et 2,94% à 15,02 D et 1,65 D.