Sidi bouzid se dote de sa première unité de décorticage de pistaches et d’amandes

Une unité de décortication de pistache et d’amandes, la toute première dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, a été inaugurée, samedi 28 juillet, dans la localité de Saïda, en présence du gouverneur de la région et de plusieurs responsables. Il s’agit d’un projet pilote moyennant un investissement de 7 millions de dinars (MDT) et employant 100 personnes directement et 150 d’une manière indirecte.

La capacité de cette unité co-inaugurée par le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, et du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, s’élève à 5 mille tonnes par an d’amandes, soit 60% de la production nationale et 500 tonnes de pistaches par an.

L’unité vient ainsi renforcer les petits projets traditionnels de décortication de pistaches et d’amandes dans la région et spécialement dans la localité de Saïda, une localité à vocation agricole qui produit, à elle seule, 25 tonnes d’amandes par an.