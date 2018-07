Le Centre tunisien méditerranéen (TU-MED), une organisation qui renforce les capacités des organisations de la société civile en Tunisie, se joint à Equitas, une organisation canadienne qui utilise l’éducation aux droits humains pour faire avancer l’égalité et le respect de la dignité humaine, pour lancer une nouvelle initiative de trois ans, Rawabet : passerelles technologiques pour l’engagement citoyen.

L’initiative régionale est financée par le gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (2 842 000 $ CA).

Grâce à Rawabet, plus de 1 500 jeunes, femmes et personnes vivant avec handicap en Tunisie, en Jordanie, au Maroc et en Égypte apprendront comment utiliser efficacement les nouvelles technologies en vue de s’engager auprès de leur communauté et participer à la promotion des droits sociaux et économiques.

En s’appuyant sur les activités d’éducation aux droits humains mises en œuvre par Equitas et ses partenaires locaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Rawabet vise à rassembler les jeunes leaders et à les former à l’utilisation d’outils en ligne pour promouvoir les droits sociaux et économiques, et ainsi des changements positifs en Tunisie.

Les jeunes, les femmes et les personnes handicapées seront outillés avec les connaissances et compétences requises pour prendre part de manière plus active aux processus démocratiques et entamer un dialogue avec les décisionnaires, les organisations de la société civile et les membres de leur communauté sur les questions de droits humains, telles que l’égalité des genres et l’inclusion.

L’initiative sera mise en œuvre en étroite collaboration avec le partenaire régional Center for Victims of Torture – New Tactics in Human Rights program et (É.-U. – Jordanie) et les partenaires locaux Ruwwad – The Arab Foundation for Sustainable Development (Jordanie), l’Association marocaine pour l’éducation de la jeunesse – Fès (Maroc), et le Horus Foundation for Training and Development (Égypte).

A cette occasion, Carol McQueen, ambassadeur du Canada en Tunisie, a déclaré : «Le Canada est heureux d’appuyer les jeunes, les femmes, les groupes marginalisés et les personnes vivant avec un handicap afin qu’ils puissent participer activement aux discussions relatives aux enjeux nationaux, notamment sur les droits économiques et sociaux. L’utilisation des technologies de l’information et de la communication leur ouvrira, sans conteste, de nouveaux espaces de libertés, leur permettra de faire entendre leurs voix et fera progresser la démocratie et l’autonomisation».

Pour sa part, la directrice du Centre tunisien méditerranéen, dira que «depuis sa création, TU-MED appuie les acteurs associatifs pour qu’ils s’impliquent dans le processus de prise de décision dans leur région en focalisant sur l’aspect genre et le renforcement des femmes. Rawabet vient ancrer cette dynamique en rajoutant un élément nouveau, l’utilisation des nouvelles technologies, en élargissant le spectre d’action aux jeunes et aux personnes vivant avec un handicap».

Quant à Ian Hamilton, directeur général, Equitas, il a expliqué que «Rawabet signifie connexions, et ce sont ces connexions que ce projet crée avec les jeunes en Tunisie. Alors que les voix des jeunes, des femmes et des autres groupes marginalisés sont rarement entendues, notre collaboration avec le Centre Tunisien Méditerranéen au cours des trois prochaines années contribuera, grâce aux technologies et à la connectivité, à faire tomber les obstacles qui les empêchent de participer activement et à les autonomiser».

À propos du Centre Tunisien Méditerranéen :

Le Centre Tunisien Méditerranéen (Centre TU-MED), fondé en 2012, est une organisation non gouvernementale qui vise à renforcer les capacités de la société civile tunisienne pour participer à la vie publique et à la prise de décision.

À propos d’Equitas :

Basée à Montréal, Equitas est l’organisation à but non lucratif la plus ancienne et la plus active en matière d’éducation aux droits humains au Canada. Sa mission est de faire avancer l’égalité, la justice sociale et le respect de la dignité humaine grâce à ses programmes éducatifs transformateurs. En 2017, Equitas célébrait ses 50 ans d’existence au cours desquels elle aura sensibilisé près de 2 millions de personnes.