Créé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) et MED21, ce prix, portant le nom du navigateur carthaginois, est destiné «à récompenser les entreprises engagées ayant réalisé des investissements responsables». Il sera attribué alternativement en Tunisie et en Europe.

Cinq semaines après le lancement, le 17 mai 2018, d’un appel à candidatures, les noms des premiers récipiendaires du Prix Hannon pour la promotion du co-développement par l’investissement responsable, dans sa première édition, ont été dévoilés dans la soirée du mardi 26 juin 2018, lors d’une cérémonie organisée au restaurant Foundouk El Arrarine.

Les quatre heureuses élues sont : la SOPAT, Teleperformance Tunisie, Industrial Maintenance International (IMI) et Herbotech Aroma.

Ce prix a été créé par la CONECT et MED21, en partenariat avec la Foreign Investment Promotion Agency (FIPA), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC, Tunisie), BpiFrance, l’Agence de Promotion de l’Investissement et de l’Innovation (APII), Anima Investment Networks et la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT).

Lancé à Rome en 2010, à l’initiative du professeur Mohamed Nadir Aziza, le Programme MED 21 est un réseau regroupant 12 prix destinés à promouvoir l’excellence et la coopération en Méditerranée. Ces prix «distinguent des personnes physiques ou morales ayant contribué, de manière significative, au renforcement de la coopération méditerranéenne dans des domaines aussi variés que la philosophie, les sciences humaines, l’économie, l’architecture, l’urbanisme, la traduction, la musique, le journalisme, la littérature et les sciences exactes.

Créée et dirigée par Mohamed Mrabet, la SOPAT n’est pas, comme son nom peut le suggérer –et a commis l’erreur de le croire M.Mehdi Kettou, animateur de la soirée- la Société de Production Agricole de Teboulba, l’entreprise spécialisée dans l’élevage de volailles ainsi que dans le commerce de poulets et de charcuterie de marque MLIHA, mais la Société de Paysage de Tunisie, dédiée à la réalisation de jardins, parcs et espaces verts, arrosage automatique, éclairage d’ambiance, etc. SOPAT a été primée dans la catégorie I, celle de l’Investisseur tunisien en Tunisie.

La deuxième entreprise distinguée –dans la catégorie “Investisseur monde en Tunisie“- est Teleperformance Tunisie, la filiale tunisienne de la multinationale française, leader mondial de la gestion multicanal de l’expérience client externalisée, avec plus de 230.000 employés dans le monde.

La troisième entreprise primée –dans la catégorie “Investisseur tunisien à l’étranger“, est Industrial Maintenance International (IMI). Se définissant comme «un fournisseur de services d’assistance technique mondial de premier plan», IMI, filiale d’Eagle Ayed Group, le groupe fondé par Noureddine Ayed, est leader mondial de son secteur.

Fondé en 1974 par Noureddine Ayed, ingénieur électromécanicien principal, ce groupe compte plus de 5.000 collaborateurs dans 22 pays et une multitude de secteurs d’activités (pétrole, maintenance industrielle, conception de logiciels, huile d’olives, etc.).

Le quatrième et dernier vainqueur du Prix Hannon dans sa première édition est Herbiotech Aroma –catégorie “Investisseur tunisien ou étranger“ dans une région de développement.

Fondée en 2011 par Dr Leith Tlemçani et M.Mehdi Elouaer, cette société, opérant avec 120 employés à Kairouan et à Siliana, est spécialisée dans la culture des herbes et des fleurs bio, le séchage à l’air et raffinage d’herbes et la production d’huiles végétales biologiques et d’huiles essentielles.

