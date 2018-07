Entré à l’été 2015 dans le monde du commerce du prêt-à-porter, de la maroquinerie, de la chaussure, des accessoires de mode, trousseaux de mariée, et des articles de décoration maison, Bouricha continue depuis à s’y déployer à un rythme soutenu.

Ce développement se fait via la société Master Retail, créée en juillet 2015, dotée d’un capital et dirigée par Khaled Bouricha (président du conseil) et Imed Chérif (directeur général) et qui œuvre depuis près de trois ans à déployer son réseau de boutiques, principalement dans les centres commerciaux (Tunis City et Central Park).

Le dernier acte en date de cette déferlante s’est déroulé en avril 2018 lorsque Master Retail a racheté deux boutiques se trouvant toutes les deux au centre commercial Tunis City. La première à la Société Maison et Cadeau, gérée par Abdelaziz Bouzguenda –dont la famille est, avec les Bouricha, l’un des principaux actionnaires de Poulina Group Holding (PGH)- un fonds de commerce à usage de vente d’articles de cadeaux, trousseau de mariée, de décoration maison et d’art de la table exploité sous l’enseigne “MAISON ET CADEAUX” se trouvant au centre commercial “TUNIS CITY”.

La deuxième boutique -à usage de vente de prêt-à-porter femmes et accessoires de mode exploité sous l’enseigne “NEW PORT”- a été reprise à la Société Internationale d’Import/Export (Interimex), gérée par Salma Bent Mohamed Ben Hassen épouse Bellalouna.

Avant cette nouvelle «poussée», le groupe Bouricha a pris le temps de digérer les trois opérations réalisées en 2016, sous trois formes différentes : acquisition et apport. L’acquisition concerne deux boutiques.

La première spécialisée dans la vente d’Articles de prêt à porter Femmes et accessoires exploitée sous l’enseigne “MOTIVI” est sise au centre commercial “CENTRAL PARK” sis à Tunis. Elle appartenait à Alia Guissi.

La deuxième opère dans le commerce de linge de Maison et d’articles de décoration sous l’enseigne “Yves Delorme” et se trouve au centre Commercial “TUNIS CITY”. Elle a été rachetée à Mme Selma Boujemaa.

La troisième boutique rachetée en 2016 l’a été à la Société Internationale d’Import et Export “INTERIMEX SARL, représentée par sa gérante Salma Boujemaa, avec laquelle Master Retail conclue une nouvelle transaction un an et demi plus tard, en avril 2018. Ce fonds de commerce dédié à la vente de linge de Maison et d’articles de décoration maison exploité sous l’enseigne “Yves Delorme” se trouve commercial centre Commercial “TUNIS CITY”.

Enfin, Master Retail a bénéficié en 2016 de l’apport d’un fonds de commerce à usage de vente d’articles de prêt à porter met accessoires au Centre Commercial Les Jardins de la Soukra, effectué par Nouri Lahiani, opérateur du secteur de la promotion immobilière.

En 2015, année de démarrage, Master Retail commence à construire son réseau au centre commercial Tunis City où la société acquiert deux boutiques appartenant toutes les deux à Salma Boujemaa (articles de prêt-à-porter femmes, chaussures, maroquineries et accessoires, exploité sous l’enseigne “CRUSE”, et articles de Décoration maison exploité sous l’enseigne “Yves Delorme”).

Pour financer ces opérations, Master Retail a procédé à trois augmentations de capital en trois ans, qui l’ont porté de 4 à 1,6 million de dinars.

MM