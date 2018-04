Suspendue depuis 2008, la Commission mixte tuniso-sud-coréenne se réunira les 23 et 24 avril 2018 à Séoul

Suspendue depuis 2008, la Commission mixte tuniso-sud-coréenne se réunira à partir du 23 avril 2018 à Séoul.

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, conduira une délégation tunisienne à cette échéance bilatérale, à l’invitation de son homologue sud-coréenne, Kang Kyung-hwa.

A cette occasion le chef de la diplomatie tunisienne aura une série d’entretiens avec de hauts responsables sud-coréens, selon un communiqué rendu public samedi 21 avril par le département des Affaires étrangères.

Ces entretiens offriront l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et d’échanger les vues sur l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Au cours de sa visite, Khemaïes Jhinaoui rencontre également des chefs d’entreprise sud-coréens.

D’après le même communiqué, cette visite se veut une occasion pour dynamiser la diplomatie tunisienne en Asie et plus particulièrement avec son partenaire sud-coréen.

Il s’agit de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays notamment dans les domaines de l’investissement, des technologies de l’information, de l’économie numérique, du transport, de l’infrastructure et de l’enseignement supérieur.

La Corée du Sud est l’un des principaux pays ayant soutenu la Tunisie en matière de transition démocratique, de promotion des droits de l’Homme et de développement, particulièrement dans les domaines des technologies de l’information et de la gouvernance électronique, de l’infrastructure et de la recherche scientifique.

La visite du chef de la diplomatie tunisienne en Corée du Sud va aussi offrir l’occasion d’examiner les moyens de développer la coopération tripartite sur la base des programmes et projets de développement envisagés par la Corée du Sud en Afrique et dans le monde arabe, notamment dans les domaines de la santé, de l’infrastructure et de développement des ressources humaines.

Les relations diplomatiques tuniso-sud-coréennes remontent à 1969.