La Bourse de Tunis clôture en ce jeudi sur une baisse de 0,20% réalisé par le Tunindex à 7 132.92 points soit un volume d’échanges de 3,539 MTND.

A la hausse, le titre STAR ASSURANCES s’est monnayé à 111,85 TND soit une montée de 6,08%, suivi par TUNISAIR qui a réalisé une augmentation de 5,91% à 5,91 TND. Le titre STB BANK a réalisé le plus fort volume de la séance boursière drainant 0,527 MTND à 4,40 soit une montée de 5,51%

Dans le vert, CELLCOM et SOPAT ont réalisé respectivement une progression de 4,43% et 4,22% à 2,12 TND et 0,74 TND.

A la baisse, le titre ATB BANK a chuté de 4,65% à 4,10 TND suivi par LAND’OR qui s’est monnayé à 8,88 TND soit un déclin de 2,95%. Le titre SPDIT SICAF quant à lui a réalisé une détérioration de 2,92% à 7,97 TND.

Dans le rouge, les titres HEXABYTE et MONOPRIX ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,90 % et 2,37 % à 5,34 TND et 11,90 TND.