Le volume des exportations tunisiennes a augmenté de 12,8%, au prix constant, durant le premier trimestre de 2018, contre une progression de 0,1% pour les importations.

Cependant, en valeurs, les exportations ont évolué de 19,9%, et les importations de 21,1%, durant la même période, c’est ce qui ressort de la note de l’INS publiée mardi 17 avril sur le commerce extérieur.

En valeurs courantes, les exportations ont atteint 10,182 milliards de dinars, contre 13,837 milliards de dinars pour les importations durant les trois premiers mois de l’année 2018, enregistrant ainsi une hausse de l’ordre de 35,2% à l’export et de 21,3% à l’import, et ce par rapport à la même période de l’année 2017.

Pour ce qui est du commerce extérieur hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 19,4% et à l’import de 23,3%. En effet, durant ce premier trimestre , les prix de l’énergie ont enregistré des hausses de l’ordre de 3,3% à l’export et de 2,7% à l’import.

A noter que le volume des exportations énergétiques a augmenté, jusqu’à fin mars 2018, de 83,6%. Celui de l’agriculture et des industries agroalimentaire a évolué de 77,9%, alors que les exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés ont baissé en volume de 30,3%.

Concernant le volume des importations d’énergie et de lubrifiant, il a progressé de 33,8%. Par contre, le volume des importations d’agriculture et d’industries agroalimentaires a baissé de 5,4%, et celui des mines et phosphates et dérivés a régressé de 25,9%.