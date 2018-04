Une campagne de sensibilisation des jeunes à l’importance de participer aux prochaines élections municipales a été officiellement lancée, vendredi 6 avril, par le programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) Soyons Actifs / Actives.

“Cette campagne est motivée par les sondages inquiétants qui prévoient un grand taux d’abstentionnisme et la vigilance de la société civile tunisienne, quant à l’importance de réussir les prochaines élections municipales, mais également à l’implication des jeunes dans la démocratie locale et participative après ces élections”, souligne une note de présentation qui a été distribuée lors de la 6e assemblée plénière du programme qui se tient les 6 et 7 avril à Tunis.

En concrétisation de cette campagne, un accord de partenariat a été signé, à cette occasion, entre le programme Soyons Actifs / Actives et le ministère de la Jeunesse et des sports en vertu duquel seront exploités les espaces de jeunesse (maisons de jeunes) dans les différents gouvernorats de la République. Le but est de faciliter le contact avec le plus grand nombre de jeunes.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni, indique qu’une des priorités du ministère est de faire participer les jeunes à la vie politique et sociale. Au moins 15 actions de partenariat ont été signées, à cet effet, avec différentes organisations nationales et composantes de la société civile, a-t-elle dit. “Les jeunes ont le droit de choisir et d’accéder aux postes de prise de décision”, a-t-elle tenu à souligner.

Ainsi, pour inciter les jeunes à se porter candidats, des workshops et des journées portes-ouvertes ont été organisés avec les différentes composantes de la société civile travaillant sur les élections comme ATIDE.

Durant 15 mois, a-t-elle encore ajouté, l’accent a été mis sur la concrétisation d’une stratégie nationale pour la jeunesse en collaboration avec les différents ministères concernés. Cette stratégie est basée sur 4 principaux axes: le jeune citoyen, le jeune créateur, le jeune mobile et le jeune inventeur.

Ont assisté à la séance d’ouverture le Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse, Abdelkoddous Saadaoui, et la secrétaire générale adjointe de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Naima Hammami, ainsi que l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor.

Le projet Soyons Actifs / Actives a été lancé en 2011 dans le but de renforcer les capacités de la société civile en Tunisie et en France. Il regroupe plus de 80 composantes de la société civile tunisienne et française ayant signé sa charte déontologique. Il soutient 42 projets répartis entre 22 gouvernorats en Tunisie et 6 villes en France. Il se base sur 4 principaux axes dont notamment l’éducation, l’intégration professionnelle, la démocratie locale. Il est supervisé par l’organisation française “Solidarité laïque”, et financé par l’Agence Française de Développement (AFD).