Les avoirs en or de la Tunisie s’élèvent à 6,8 tonnes, à fin décembre 2017, répartis entre pièces commémoratives (2,6 tonnes) et lingots (4,1 tonnes), dont la valeur globale est estimée à environ 424 millions de dinars (MD), soit l’équivalent de 6 à 7 jours d’importation, pas plus, a précisé à l’agence TAP, l’expert comptable spécialisé dans le domaine financier, Haythem Amor.

Dans une analyse des “Etats financiers de la BCT pour l’exercice 2017”, l’expert comptable a fait savoir que les pièces commémoratives ne font pas l’objet d’une réévaluation au prix du marché, au vu de leurs caractéristiques spécifiques, et demeurent valorisées au cours officiel de 0,650 dinar pour 1 gramme d’or fin, lequel est en application depuis le 19 août 1986, date de la dévaluation du dinar.

Par contre, la valeur des lingots est évaluée au cours d’or fin, lequel a été actualisé à fin décembre 2017, à 41,68 dollars, le gramme d’or fin, contre 37,27 dollars, à fin 2016.

Ainsi, la valeur des lingots d’or tunisiens a été doublement, réévaluée. Primo avec la réévaluation de la valeur de l’or sur le marché international, et secondo au vu de la dépréciation du dinar tunisien, face au dollar (passant de 2,3 à 2,45 entre 2016 et 2017).

Sur les 4,1 tonnes d’or en lingots, 2,7 tonnes sont déposées à la BCT, alors que le reste (soit 1,4 tonne) est placé auprès de la Banque d’Angleterre. Les produits générés à ce titre, ont totalisé, à fin décembre 2017, environ 300 mille dinars, contre 322 mille dinars en 2016.

“L’ensemble de ces données nous permettent de faire une évaluation précise de nos avoirs en or, mais il s’agit là d’une réserve pour notre économie, que nous ne pouvons utiliser qu’en ultime recours “, a précisé Amor.