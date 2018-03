Plus de 1.760 déclarations d’investissement dans l’agriculture ont été enregistrées, au cours des deux premiers mois de l’année 2018, auprès de l’Agence de promotion de l’investissement agricole (APIA), d’une valeur de 256,7 millions de dinars (MDT), soit une croissance de 61,2% en nombre et de 22,2% en valeur, par rapport à la même période de l’année 2017. Ce sont des données publiées, lundi 19 mars, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Cette progression varie selon les régions, atteignant 1,9% au nord-est et 123,2% au nord-ouest. Le centre-ouest et le sud-est ont, pour leur part, accusé des régressions respectives de 2,6% et 9,5%.

Au cours du mois de janvier 2018, les investissements agricoles déclarés dans les différents secteurs ont préservé leurs parts, à l’exception de l’activité de transformation intégrée, laquelle a enregistré une nette progression grâce à l’investissement dans le domaine du stockage frigorifique et l’extraction des huiles.

S’agissant de la transformation intégrée, sa part dans les investissements agricoles est passée de 4%, au cours des deux premiers mois 2017, à 10% au cours de la même période 2018.

Les investissements déclarés dans la structure des équipements ont représenté 53,% du total des investissements.

La valeur des équipements agricoles déclarés a atteint 73,1 millions de dinars (MDT), dont 44 MDT pour l’acquisition de tracteurs et 3,4 MDT pour l’acquisition de 22 moissonneuses-batteuses.