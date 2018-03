Interview de Laura Sanchez  : INTERMAT offre des expertises ciblées pour les projets de construction

Dans le cadre de la promotion en Tunisie du Salon INTERMAT (Salon international de la construction et des infrastructures), prévu du 23 au 28 avril 2018 à Paris Nord Villepinte, la directrice communication dudit Salon, Laura Sanchez, a fait le déplacement à Tunis pour rencontrer les professionnels tunisiens du secteur du bâtiment et travaux publics.

A noter que cette rencontre a été organisée en Tunisie en partenariat entre la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (qui assure la promotion des salons français en Tunisie) et INTERMAT.

Lors d’une conférence organisée à cette fin au Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mme Sanchez nous accordé une interview pour expliquer les tenants et aboutissants de ce rendez-vous des grands noms de la construction et des infrastructures.

Dans cette interview, Laura Sanchez souligne, entre autres, qu’INTERMAT c’est avant tout des expertises ciblées pour les projets de construction de demain, et que c’est un écosystème qualifié et diversifié.

Côté chiffres, elle indique que près de 90% de la surface d’exposition ont été réservés ; 1.500 exposants devraient y être présents –dont 70% d’internationaux issus de 40 pays ; pas moins de 183.000 visiteurs sont attendus à l’édition 2018 d’INTERMAT –dont 35% d’internationaux issus de 167 pays à travers le monde.

Ensuite, Laura Sanchez détaille les nouveautés et le nouveau positionnement d’INTERMAT 2018 : des nouveaux regards sur les marchés français et étrangers, une nouvelle organisation et communication sectorielle, un nouvel observatoire économique de la construction à l’horizon 2025-230 dans plusieurs pays (France, Côte d’Ivoire, Kenya, Qatar…), de nouveaux outils de business 100% ciblés et qualifiés, et une nouvelle mise en exergue de l’innovation et des nouvelles technologies.