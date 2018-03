Elections municipales 2018, premières élections libres en Tunisie, fin de l’étape des dépôts des listes candidates.

2173 listes déposées, dont 897 listes indépendantes, pour un nombre global de 57.020 candidats.

En attendant la fin de la procédure de validation des listes, rendez-vous pris pour le 6 mai prochain pour aller voter.

Du côté de la Banque Centrale, ça ne s’arrange toujours pas, les avoirs nets en devises n’arrêtent pas de baisser et d’enregistrer des plus bas historiques et de s’éloigner de la barre psychologique des 90 jours.

Dernier chiffre, 81 jours d’importations.

SOMMAIRE

• Municipales 2018: 2173 listes, 52% des candidats ont moins de 35 ans

• Les deux manquements à l’origine de nos mauvais classements

• Banque Centrale de Tunisie : Un nouveau plus bas historique pour les avoirs en devises

• Quelles sont les principales causes de la fuite des cerveaux en Tunisie ?

• Les routes les plus meurtrières au monde : La Tunisie en pole position

• TUNISAIR : Un chiffre d’affaires de 1,28 milliard de dinars en 2017 (+29%)

• Espagne : Regard croisé sur les potentialités économiques des deux pays

• Denis Steisel, serial entrepreneur belge, s’installe en Tunisie

PLUS

• POINTS CHAUDS

• DES CHIFFRES

• NOMINATIONS

• DISTINCTIONS