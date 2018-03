Le Comité mixte BCT-UTICA sera réactivé dans une logique de “comité de facilitation”.

L’objectif étant de travailler, conjointement “et d’une manière structurée”, sur des thématiques communes ou sur certains dossiers dans lesquels la Banque centrale de Tunisie pourrait intervenir, a annoncé dans un communiqué, l’institut d’émission.

La décision de réactiver ce comité a été prise lors d’une réunion, tenue mardi, entre le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, et une délégation de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, conduite par son président, Samir Majoul.

Au cours de cette réunion, consacrée à la discussion de l’évolution de la conjoncture économique et financière nationale, les débats ont porté, notamment sur le financement de l’économie nationale, la réglementation des changes, l’internationalisation des entreprises tunisiennes et l’économie informelle.

Dans ce cadre, le gouverneur de la BCT a souligné “l’importance du rôle du secteur privé”, surtout dans un contexte difficile, ajoutant que la BCT adoptera “une logique proactive” dans sa relation avec la Centrale patronale.