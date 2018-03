Le nouveau gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi s’est réuni, lundi, avec les hauts responsables des banques de la place, en présence d’Ahmed El Karm, président de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF).

La rencontre a permis aux premiers responsables des établissements bancaires de mettre l’accent sur l’importance de la digitalisation des services financiers, du paiement par mobile et de la mise en œuvre de toute mesure de nature à diminuer l’utilisation du cash pour le règlement des transactions, selon la BCT.

Le gouverneur de la BCT a annoncé une série de réunions thématiques regroupant la BCT et l’APTBEF, en vue d’élaborer une feuille de route portant sur des mesures et actions concrètes et rapides permettant de solutionner les difficultés évoquées au cours de cette réunion.

Il a insisté sur “la nécessaire compréhension commune des questions importantes, et ce, afin de trouver des solutions conjointes appropriées dans les délais les plus courts”.