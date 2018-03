THE NEXT SOCIETY est une communauté rassemblant des acteurs du changement engagés pour l’innovation et le développement économique. Elle rassemble des entrepreneurs, investisseurs, entreprises, ONG, centres d’innovation publics et privés, centres de recherche et de développement économique d’Europe et des pays méditerranéens.

Le plan d’action lancé par THE NEXT SOCIETY (2017-2020) est cofinancé à 90% par l’Union européenne et mis en œuvre par 30 partenaires opérationnels. Le mouvement entend notamment renforcer et coordonner les stratégies des acteurs nationaux engagés dans l’innovation.

Pour atteindre ses objectifs, un agenda politique a été mis en place avec plusieurs actions dont la création d’un Panel national de plaidoyer réunissant les principaux acteurs de l’innovation, précisément pour travailler sur un programme-cadre d’un agenda innovation à mettre en œuvre au niveau national.

La formation d’un comité directeur de haut niveau est donc nécessaire pour assurer l’efficacité de ce programme. Ce groupe supervisera la formulation de la feuille de route pour l’innovation, sa mise en œuvre, son évolution et sa mise à jour.

Les mesures adoptées seront ensuite mises en œuvre grâce à des missions d’assistance technique conduites par des experts internationaux afin de pouvoir proposer aux innovateurs

des services concrets.

La réunion de ce Panel de Plaidoyer aura lieu le vendredi 23 février 2018 à Tunis, organisée par la CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie) et l’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation) avec le soutien d’ANIMA Investment Network, en présence de représentants de la Délégation de l’Union européenne ainsi que d’acteurs nationaux et internationaux de l’innovation.

THE NEXT SOCIETY agira donc en tant que Task Force au niveau national pour faciliter le dialogue public-privé-universitaire, la diffusion de bonnes pratiques et le partage d’expériences sur l’innovation et la compétitivité.