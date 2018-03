Si ce n’est pas une guerre, dites-moi ce que c’est.

C’est une vraie guerre qui est menée contre notre pays! L’ignorance, l’incompétence et l’irresponsabilité ne peuvent plus expliquer, à elles seules, ce qui se passe chez nous depuis 7 ans.

Après les graves effets du terrorisme, de l’instabilité politique et des troubles sociaux:

1/ La campagne “winou el pétrole” et les sit-ins à répétition autour des sites de production d’hydrocarbures, ont réussi à faire chuter production et exploration, et à faire fuir toutes les compagnies pétrolières.

2/ Le blocage récurrent de l’exploitation du phosphate a causé des milliards de dinars de pertes, a fini par détruire cette filière stratégique et à réduire à néant les moyens et les perspectives de développement de toute une région.

D’ici peu, 30.000 employés (dont les 2/3 payés, il est vrai, à ne rien faire) se retrouveront inéluctablement sans ressources. Au total, quelque 150.000 personnes seraient touchées!

Un CATACLYSME prémédité !

Un CRIME sans précédant !

3/ Des reformes dont on empêche la mise en oeuvre, et des services publics (enseignement, santé…) dont la qualité se détériore de plus en plus, augmentant ainsi la frustration, l’exaspération et la colère des classes les plus démunies.

Apparemment c’est l’objectif!

4/ Des entreprises publiques sous perfusion, dont on rend le redressement tous les jours plus difficile, faute de prises de décisions courageuses, responsables et rapides. De nouveaux chômeurs en perspective!

5/ Nos jeunes et moins jeunes compétences (experts de renommée, brillants ingénieurs et médecins…) qu’on pousse au désespoir et à l’exil, dans l’insouciance la plus totale, privant le pays des acteurs de sa renaissance et réussite futures.

6/ L’inscription de la Tunisie, par nos “amis” de l’UE, sur les blacklists des paradis fiscaux et des pays à risque de blanchiment d’argent, en attendant d’autres “punitions”, quelque part méritées grâce au laxisme de certains parmi nous.

7/ Un acharnement médiatique pour salir davantage notre image à l’international, et auquel nos concitoyens contribuent avec “dévouement” (homosexuels, syndicat de journalistes, jusqu’aux clubs sportifs). Bravo ! De vrais patriotes !

Tous les moyens sont bons pour priver la Tunisie de ses ressources financières et humaines, pour ternir son image, pour lui faire perdre espoir, pour hypothéquer ses chances de redressement et pour la mettre à genoux. Avec la complicité d’ignares, d’incapables et de traîtres de tous bords !

Si ce n’est pas une guerre, dites-moi ce que c’est.

QU’ATTENDENT DONC NOS RESPONSABLES POUR AGIR? Et s’ils en sont incapables, qu’ils aient, dans une première étape, l’honnêteté et le courage de … le reconnaître.

Nafaa Ennaifer