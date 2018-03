Chedly Ayari s’en va, avec amertume (tient-il à souligner), et Marouane El Abassi arrive pour prendre la direction d’une Banque centrale qui a du mal à sortir des vieux schémas, et qui a du mal à dépoussiérer certaines de ses règles.

El Abassi sera-t-il capable de la secouer ? Attendons voir…

La liste des listes noires n’arrête pas de s’allonger… Alors qu’on n’a pas fini avec la deuxième, celle dite «des pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme», une troisième pointe du nez et promet d’être plus virale que les précédentes… Du côté du gouvernement, on ne sait toujours pas ce qui a été prévu (échéance le 25 mai 2018, rappelle l’Union européenne).

Ailleurs, ça se passe du côté de l’UGTT, qui s’est attribué le rôle de “défenseur“ des entreprises publiques… Ou ce qu’il en reste.

SOMMAIRE

Qui est Marouane El Abassi, nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie

Chedly Ayari : Je m’en vais… avec amertume

Liste noire: RGPD, le prochain casse-tête pour l’économie tunisienne

Liste noire du blanchiment d’argent: «Il fallait que cette décision tombe pour secouer les inconscients», Férid Ben Tanfous, DG de l’ATB

La recette de Fadhel Abdelkefi pour sortir la Tunisie de la crise économique actuelle

Senior Intérim : Imed Derouiche promet un âge d’or pour les seniors tunisiens

Portrait: Mehdi Ben Abdallah, Créateur d’opportunités

PLUS

SECTEURS

ENTREPRISES

REGIONS

AFRIQUE

AGENDA

VIVRE

Hebdo n°7 – Edition numérique – Téléchargement Gratuit, Cliquez ici