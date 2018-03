Une réunion entre Zine El Abidine et Elloumi sur les opportunités commerciales qu’offre la Cité de la culture

Lors d’une séance de travail organisée mardi à la Cité de la culture, les ministres des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, et du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi Rekik ont évoqué les possibilités qui s’offrent en vue d’exploiter au mieux la Cité de la culture, en ce qui concerne les espaces de commerce en vue de faire connaitre les métiers d’artisanat et encourager le tourisme culturel.

La séance a été une occasion pour mettre l’accent sur l’importance d’améliorer les formules de coopération et de coordination et définir des programmes d’action communs entre les deux ministères en ce qui concerne notamment les domaines de promotion du tourisme culturel et la valorisation du patrimoine culturel national à travers la mise en place de mécanismes adéquats pour leur réalisation et leur suivi.

A cette occasion, Mohamed Zine El Abidine a souligné l’importance de la convention signée entre les deux ministères et la nécessité de sa mise en œuvre en vue de renforcer la coopération entre les deux ministères dans le secteur culturel.

De son côté, Selma Elloumi Rekik a mis l’accent sur l’importance de conjuguer les efforts en vue de promouvoir le patrimoine culturel et touristique du pays.

Les domaines de coopération entre les deux départements concernent notamment la mise en valeur du patrimoine culturel national et la promotion du tourisme culturel à travers la mise en place d’une stratégie commune afin de promouvoir le patrimoine national matériel et immatériel et consolider sa présence dans les manifestations internationales et les salons spécialisés organisés dans les principaux marchés étrangers.

Cette convention vise également à réaliser des projets pilotes dans les sites et monuments choisis par les deux ministères et de mettre en valeur les collections muséographiques et les biens culturels importants, de les faire connaitre et de veiller à introduire les musées publics et privés dans les circuits culturels et touristiques.

Les deux ministres ont convenu d’élaborer des programmes communs pour améliorer les services dans les sites et monuments et de mettre en place des programmes communs en vue d’encourager l’investissement dans le secteur du patrimoine.