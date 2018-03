Depuis quelques années, destination d’un nombre sans cesse grandissant d’entreprises et d’entrepreneurs du monde des technologies de l’information, la Tunisie en accueille un ayant une grande expérience dans ce domaine.

Belge de nationalité, Denis Steisel prend pied en Tunisie. Spécialiste de la transformation digitale, il a créé Cyrine IT, une société spécialisée dans les activités informatiques, basée dans l’industrie des technologies de l’information. Et ce n’est guère étonnant. Car cet expert formé à la fin des années soixante-dix à l’Université Catholique de Louvain, qui se décrit comme «passionné de transformation digitale et de start-up», a à son actif une longue et riche carrière –dans le monde de l’ERP et du marketing digital depuis plus de trente ans- et porte aujourd’hui de multiples casquettes.

La première est celle d’Eezee-It dans laquelle il a investi en 2016 –avec une autre figure de proue du secteur de l’IT, Nicolas de Moreau- et dont il est depuis le managing partner. Spécialisée dans la transformation digitale, Eezee s’est s’imposée depuis des années déjà, selon les experts, comme «le partenaire de référence de la société Odoo» et “EMEA (Europe, Middle East, Afrique) best partner 2015”.

La deuxième casquette est celle d’Emakina Group, probablement sa plus grande et plus belle réussite entrepreneuriale, puisqu’il l’a co-fondé. Emakina Group, une agence digitale, dont Denis Steizel est le président non-exécutif depuis le 1erjanvier 2014, est en effet né en 2001, de la fusion de son entreprise, Emalaya, avec celle de Brice Le Blévennec, Ex Machina, pour créer Emakina, l’agence digitale. Les deux hommes en ont construit la croissance et la réussite sur le marché belge, le premier comme CEO en charge du développement de l’entreprise, des finances et de la gestion, et le second, en tant que «Chief Visionary Officer».

La troisième casquette que porte Denis Steizel est celle de membre –depuis février 2016- du Comité d’investissement de WING (Wallonia Innovation and Growth) by Digital Wallonia, un fonds d’investissement ciblant les start-up et qui vise à faire cette région «une terre d’excellence numérique».

La quatrième casquette du président-fondateur d’Emakina Group est celle de membre indépendant du conseil d’administration du Groupe IPM, un groupe de presse belge propriétaire à 100% de plusieurs journaux (La Libre Belgique et La Dernière Heure/Les Sports), et détenteurs de participations dans plusieurs autres médias. Son rôle consiste à aider le groupe à faire face aux nouveaux défis de l’économie digitale.

Auparavant, le serial entrepreneur, qui a débuté sa carrière comme spécialiste SAP, a co-fondé l’Entreprise Expert Finance Consulting et en a été l’executive partner, Business Developper à Econom, et assistant marketing à WIGGINS TEAPE SOUTH AFRICA.

Denis Steizel est également actif dans le monde associatif lié à l’entrepreneuriat. Depuis juin 2015, il préside le Réseau Entreprendre Bruxelles pour «accompagner de jeunes entrepreneurs dans leurs projets», «dans une période de mutation économique dramatique». Il estime que «c’est une chance d’inspirer de nouvelles activités et d’aider des entrepreneurs à réussir».

Dans le même registre, le managing partner d’Eezee assume depuis juillet 2016 les fonctions de président d’APM Club Oxygen, que des chefs d’entreprise ont créé en 1987 pour «partager leurs expériences, rompre l’isolement du dirigeant et débattre de leurs problématiques managériales». Espérons que son activisme pourra irradier la Tunisie où il vient de s’installer.

Moncef Mahroug