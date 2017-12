Tunisie : Création d’une UGO à la présidence du gouvernement pour les «problématiques prioritaires»

Une Unité de Gestion par Objectifs (UGO) a été créée à la présidence du gouvernement (par décret 1304, en date du 23 novembre 2017) pour soutenir, exécuter les priorités du gouvernement et suivre l’avancement de leur réalisation.

Placée sous l’autorité du chef du gouvernement ou de quelqu’un qui le supplée, cette unité veille, en coordination avec toutes les structures et parties concernées, à suivre l’évolution des projets et des programmes prioritaires, et à proposer les dispositions et procédures permettant de surmonter les problèmes et obstacles entravant leur réalisation, et ce sur demande du chef du gouvernement.