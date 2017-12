Tunisie : Les primes et avantages des membres de l’Instance d’Accès à l’Information fixés par décret

Ça bouge enfin pour l’Instance d’Accès à l’Information (IAI). Les neuf membres de cet organisme savent enfin à quel traitement ils vont avoir droit.

En effet, la présidence du gouvernement a pris un décret (n°1359 pour l’année 2017 daté du 13 décembre 2017) fixant les primes et avantages accordés aux président, vice-président et membres de l’Instance d’Accès à l’Information. En plus d’un salaire et des primes afférentes à leurs rangs, le président et le vice-président auront droit à une prime –de 1.200 dinars pour le premier et 1000 dinars pour le second- imposable et soumise aux contributions au titre de la sécurité sociale.

En revanche, il leur est interdit à tous les deux d’exercer une activité professionnelle rémunérée. Les membres de l’IAI ne percevront qu’une prime de 800 dinars brut par mois –imposable- au titre de remboursement de frais.