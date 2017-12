Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance du mardi en baisse

La Bourse de Tunis clôture mardi, sur une baisse de 0,06%, enregistrée par le Tunindex à 6 138,68 points, soit un volume d’échanges de 3,805 MD, selon MCP.

Le titre UIB a animé le marché par un volume transactionnel de 0,490 MD, à 21,95 D soit un déclin de 0,18%.

A la hausse, le titre SANIMED s’est monnayé à 4,50 D soit une progression de 5,88%, suivi par UADH qui a réalisé une hausse de 5,61%, à 2,82 D. Le titre SOTEMAIL quant à lui s’est monnayé à 1,97 D, soit une hausse de 5,34%.

Dans le vert, SOMOCER et MPBS ont réalisé une hausse respective de 4,54% et 3% à 1,15 D et 3,09 D.

A la baisse, le titre SERVICOM a baissé de 2,75% à 2,82 D suivi par TUNINVEST qui s’est monnayé à 6,73 D, soit un déclin de 2,32%. Le titre ENNAKL AUTOMOBILES quant à lui a réalisé une chute de 2,30%, à 12,70 D.

Dans le rouge, les titres AETECH et AMEN BANK ont réalisé une chute respectivement de 2,17% et 2,08%, à 0,45 D et 23,50 D.