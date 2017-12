La première édition DGC Africa en Tunisie se tiendra en 2019

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et le Digital Games Conference (DGC) ont convenu, lors de la signature d’une convention de partenariat, mardi, à l’espace El Abdellia (La Marsa), de l’organisation de la première édition DGC Africa en Tunisie en 2019.

En vue d’appuyer et de développer l’industrie des jeux vidéos en Tunisie, la convention de partenariat entre le CNCI et la DGC annonce la participation de la Tunisie au DGC 2018 qui se déroulera à Dubai le 12 et 13 avril 2018 et ceci avec la participation de 20 compagnies actives dans le domaine des jeux vidéos.

A ce propos, la directrice du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), Chiraz Laatiri a déclaré à l’agence TAP que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’appui du CNCI à l’industrie digitale créative en précisant que la prise en charge de cette nouvelle industrie culturelle répond aux besoins grandissants du marché local tunisien en matière de consommation et de production des jeux vidéos. Et d’ajouter “A travers cette convention, la CNCI encouragera les jeunes développeurs tunisiens à travers la formation artistique et technique dans cette nouvelle production de l’image digitale en les accompagnant d’une manière logistique dans des rencontres internationales telles que la DGC Dubai” .

Pour Laatiri, l’organisation de la DGC Africa en Tunisie en 2019 sera, aussi, l’occasion de marquer les atouts stratégiques de la Tunisie comme une plateforme dans le domaine des jeux vidéo pour le continent africain.

Le Digital Games Conference est une conférence pionnière dans la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord) dans le domaine de l’industrie des jeux vidéos, a fait savoir le fondateur du “DGC Games” Habib Chams en expliquant que cette rencontre annuelle tenue à Dubai est un salon qui rassemble tous les acteurs des jeux vidéos dans la région MENA en plus de la participation des sociétés étrangères et experts internationaux dans le domaine des jeux.

Cette initiative a pour but de développer l’industrie des jeux vidéos dans le monde arabe avec la création d’une plateforme en vue d’attirer les industries internationales des jeux vidéos dans la région MENA et d’appuyer le réseautage entre les sociétés étrangères et les sociétés de la région MENA dans ce domaine, a-t-il mentionné.

Durant deux jours, ce rendez-vous annuel est une occasion de rassembler les talents créatifs de la région à travers des compétitions, des ateliers de formation et des rencontres “be to be” avec les industriels internationaux leaders dans le domaine des jeux vidéo, a encore révélé Habib Chams en ajoutant que 700 compagnies de plus de 35 pays sont attendues pour “DGC 2018”.

Pour sa part, la directrice exécutive du projet SMART TUNISIA, Soukaina Rahmani a souligné l’importance du partenariat avec le CNCI en vue de développer le secteur des jeux en Tunisie dans le but d’inciter les jeunes développeurs tunisiens à rester dans leurs pays rappelant que le programme SMART TUNISIA a pour objectif d’aider les jeunes développeurs à développer leur créativité et potentiels en Tunisie et de ne pas fuir à l’étranger.