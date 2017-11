Wallâ€‹ â€‹Streetâ€‹ â€‹Englishâ€‹ â€‹ouvreâ€‹ â€‹sonâ€‹ â€‹premierâ€‹ â€‹centreâ€‹ â€‹enâ€‹ â€‹Tunisie

Le Leader mondial de l’éducation de l’enseignement de la langue anglaise pour les adultes (17 ans et plus) Wall​ ​Street​ ​English​ ouvre son premier centre en Tunisie aux Berges du Lac 1.

Avec une nouvelle méthode flexible, ludique et innovante, Wall Street English Tunisia propose à ces apprenants (futurs bacheliers, étudiants, particuliers ou travailleurs dans des PME ou Grandes Entreprises) une immersion totale dans un environnement anglophone pour garantir leurs progressions et leurs succès.

Ouvert du Lundi au Vendredi, de 8h à 20h et le Samedi de 9h à 15h, l’ensemble de l’équipe Wall Street English Tunisia accompagnera les apprenants avec la méthode BLENDED alliant séance Multimédia et cours en groupes de 4 personnes maximum avec des enseignants certifiés.

L’apprentissage sur nos programmes multimédia se fait via une plateforme cloud accessible soit dans le centre ou à distance (via Internet).

Le centre Wall Street English Tunisia offre des activités quotidiennes du Club WSE TUNISIA

accessibles à tous.

Pour plus d’information :

www.wallstreetenglish.tn

https://www.facebook.com/Wall-Street-English-Tunisia

A​ ​Propos​ ​de​ ​Wall​ ​Street​ ​English

Wall Street English, leader mondial de l’apprentissage de l’anglais, a vu le jour en 1972 dans le but de satisfaire les exigences de celles et ceux qui veulent apprendre l’anglais pour motifs professionnels ou privés. WSE offre à ses étudiants un climat idéal qui privilégie la compréhension, la lecture, la pratique et l’oral.

Présent dans plus de 27 pays qui regroupent plus de 400 centres de formation, le leader de la méthode blended permet aux adultes d’apprendre la langue anglaise d’une manière simple et efficace.