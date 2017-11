Don koweïtien de 1,7 MDT pour la rénovation de 12 écoles à Kairouan et à Sidi Bouzid

L’ambassade du Koweït en Tunisie a fait don d’une valeur de 1 million 700 mille dinars pour réaliser des travaux de restauration et de rénovation au niveau de 12 écoles dans les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid, indique un communiqué de l’ambassade du Koweït rendu public mercredi.

L’ambassadeur du Koweït en Tunisie, Ali Dhefiri, a affirmé lors d’une réunion tenue mardi avec le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, que le Koweït se penchera après l’achèvement des travaux de rénovation sur l’équipement de ces établissements éducatifs avec du matériel de haute technologie.

L’entretien entre le ministre de l’éducation et l’ambassadeur du Koweït a été axé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines dont le secteur de l’éducation et de l’enseignement et la consolidation des travaux d’entretien et de rénovation des écoles notamment dans les zones intérieures.