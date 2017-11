L’application UIB MOBILE élue “BEST MOBILE APP“ aux Tunisia Digital Awards

L’application mobile «UIB MOBLE» de l’Union internationale de banques a été élue, le 5 novembre 2017, “BEST MOBILE APP“ aux Tunisia Digital Awards.

Le prix, qui couronne la meilleure application mobile, place UIB MOBILE au premier rang des applications de «mobile banking», pour la richesse des services qu’elle offre et la qualité de l’expérience utilisateurs qu’elle propose sur l’ensemble des critères suivants:

– Design (concept, expérience utilisateur, engagement),

– Innovation (contenu, créativité, originalité),

– Résultats (fonctionnalités, accessibilités, efficacités, utilité pour les visiteurs réguliers et occasionnels, retour sur investissement).

Disponible sur Smartphones et/ou tablettes via Playstore et Apple Store, UIB Mobile profite d’un positionnement «tout en un», à destination des clients particuliers ou professionnels de l’UIB, mais aussi d’un espace public ouvert à tous permettant de consulter les offres et services de la banque, de géolocaliser les agences et les GAB, de réaliser des simulations de crédits et d’épargne et de consulter des informations utiles (contacts utiles, cours de devises, etc.).

L’espace privé, dédié aux clients, leur permet quant à lui de consulter en temps réel l’ensemble de leurs comptes, l’historique de leurs opérations bancaires et monétiques, d’ordonner des virements domestiques, de consulter leurs encours crédits, de télécharger leurs relevés de comptes, de commander leurs chéquiers, etc. Une attention particulière a été accordée à la simplicité de l’activation de l’application, qui ne nécessite pas le passage de l’utilisateur en agence, et de son usage, que ce soit en consultation ou en initiation de transactions.

Gratuite, sécurisée et intuitive, UIB Mobile permet aux clients particuliers et professionnels de gérer leur compte et leur budget où qu’ils soient et quand ils le souhaitent.

A travers ce nouveau point de contact permanent avec la banque, l’UIB continue ainsi d’affirmer sa stratégie de différentiation et de déployer son modèle de banque relationnelle et innovante, toujours au plus près des attentes de ses clients.