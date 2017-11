L’Italie soutient le développement des capacités opérationnelles des forces armées

Le développement durable et la migration irrégulière ont été les principaux points évoqués lors de l’entretien qu’a eu mardi le ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Remando De Cartona.

Dans un communiqué du département de la Défense, Abdelkarim Zbidi s’est félicité du niveau de la coopération militaire entre la Tunisie et l’Italie, s’agissant du développement des capacités opérationnelles des forces armées et de la contribution à la création d’un centre de formation professionnelle dans le domaine de la plongée et de la maintenance des équipements maritimes à Zarzis.

Concernant le développement durable, le diplomate italien a affirmé que son pays continuera à soutenir le développement dans les régions du sud à travers la réalisation du projet de développement intégral dans la localité “El Mohdeth” (délégation de Faouar) à l’instar de l’investissement réalisé dans le cadre du projet de Rjim Maatoug. Le but étant de mettre en valeur les régions sahariennes, de garantir de nouvelles opportunités de développement et de fixer les habitants dans leurs régions.

Il a également réaffirmé le soutien de son pays à la Tunisie et son interaction avec ses préoccupations en matière de développement et de sécurité.