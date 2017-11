Naoufel Jammali et Atilla Korodi discutent de la crise libyenne

Le président de la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures, Naoufel Jammali, et le vice-président de l’Organisation des affaires des forces armées, Jilani Hammami, ont tenu une réunion, mardi 7 novembre au siège de l’APR, avec une délégation de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, conduite par Atilla Korodi.

Le représentant de l’Assemblée parlementaire du Conseil européen a indiqué que la réunion de travail s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un rapport sur “l’avenir de la Libye entre menaces terroristes et perspectives démocratiques”, les deux parties ayant discuté lors de cette réunion la crise libyenne et ses répercussions sur la Tunisie.

Les représentants des deux commissions de l’APR ont exprimé de leur côté la préoccupation de la Tunisie pour l’évolution de la situation en Libye, mettant en exergue les efforts de toutes les parties pour soutenir les solutions pacifiques, le dialogue et l’entente entre les belligérants pour arrêter les combats.

Ils ont rappelé à cet égard les initiatives lancées par la Tunisie pour amorcer une solution en Libye, la dernière en date étant la participation à l’initiative tripartite entre la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie pour rapprocher les points de vue et trouver règlement politique sans intervention étrangère.

Attila Kordi a renouvelé l’intérêt qu’il porte à la coopération entre le Parlement tunisien et son homologue du Conseil européen en vue de connaître en profondeur la situation en Libye et le rôle des pays africains pour faire évoluer les choses en Libye.