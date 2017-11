Defonso Castro Lopez à Tunis pour préparer la réunion de haut niveau Tunisie-Espagne

Le secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires étrangères, Defonso CASTRO LOPEZ, en visite en Tunisie, a souligné l’intérêt de son gouvernement pour développement de la coopération économique et le partenariat avec la Tunisie. Selon lui, cette visite est une occasion pour bien préparer la réunion de haut niveau entre les deux pays qui se tiendra au début de l’année 2018, lit-on dans un communiqué du ministère tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Lors de son entretien avec le ministre du Développement, Zied Laadhari, LOPEZ a également exprimé la volonté et la disposition d’examiner toutes les opportunités permettant de hisser l’investissement et le partenariat entre les deux pays à de plus hauts niveaux.

Laadhari a, pour sa part, souligné que les deux pays disposent d’un potentiel important qui mérite d’être mieux exploité surtout en matière d’investissement et de partenariat dans des secteurs porteurs, tels que le secteur agroalimentaire, les énergies renouvelables, l’industrie des composants automobiles, les TIC et le tourisme.

Il a saisi cette occasion pour présenter au SE espagnol la situation économique et les défis qu’affronte la Tunisie, ainsi que l’ambitieux programme de réformes que le gouvernement d’Union nationale a mis en place en vue de préserver les grands équilibres des finances publiques et de relancer la croissance.

Il a mis en exergue l’intérêt particulier accordé dans ce processus de réformes à l’investissement et à l’exportation en tant que moteurs pour la création de richesses.