La CEA va appuyer la Tunisie dans l’Ã©laboration de sa stratÃ©gie d’intÃ©gration sociale

La directrice du bureau d’Afrique du Nord de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) à Rabat, Lilia Hachem Naas, a fait part de la disposition de la commission à coopérer avec les services spécialisés du ministère tunisien des affaires sociales en vue d’accélérer l’élaboration de la stratégie nationale d’intégration sociale et de lutte contre la pauvreté.

Reçue, mardi, par le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi, Naas s’est dite, à cet égard, prête à apporter l’appui technique et analytique nécessaire à la Tunisie.

La rencontre a permis d’examiner les moyens d’impulser les relations de coopération entre la Tunisie et la CEA en ajoutant à son futur plan d’action des thèmes à caractère social ayant trait, notamment, aux programmes destinés aux familles démunies et à la lutte contre la pauvreté.

Le ministre a, à cette occasion, passé en revue les plus importants programmes et les principales mesures mis en place pour lutter contre la pauvreté à l’instar des aides sociales conjoncturelles et permanentes et l’attribution de cartes de soins gratuites et à tarif réduit, mettant l’accent sur le souci de son département d’élaborer une stratégie nationale d’intégration sociale et de lutte contre la pauvreté qui repose sur une approche participative entre les différentes parties intervenantes dans ce domaine.