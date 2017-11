Tunis abrite le Salon international de l’infrastructure de base et du transport intelligent

La représentante de la société tunisienne internationale d’organisation des foires, “Ctity Expo”, Besma Hmaydi, a affirmé que la Tunisie doit restructurer son infrastructure de base, assurer la gestion de la circulation et du transport intelligent.

Lors de l’inauguration de la première édition du Salon international de l’infrastructure de base, de la gestion de la circulation, du transport intelligent et de la sécurité, qui se tient au Palais des congrès, les 6, 7 et 8 novembre, Hmaydi a expliqué que le développement de ces secteurs permettra à la Tunisie d’accéder aux marchés mondiaux et de signer des contrats de partenariat avec plusieurs pays avancés dans ces domaines.

Il s’agit, en outre, de renforcer le climat d’investissement, d’attirer les investisseurs étrangers, de booster l’économie nationale et d’échanger les idées sur les dernières nouveautés en la matière, précise encore la responsable.

A noter que 57 exposants venus notamment d’Algérie, de France, de Turquie, du Canada et de Libye participent à ce Salon aux cotés d’un nombre de pays africains (Mali, Tchad entre autres).

En marge de cette manifestation, une conférence scientifique se tient mardi 7 novembre 2017 sur l’infrastructure de base.

Pour sa part, le chargé de communication de l’Observatoire national de la sécurité routière au ministère de l’Intérieur, Ousama Mabrouk, a indiqué que l’Observatoire participe à cette manifestation afin de tirer profit des expériences internationales dans le domaine de l’ingénierie et la construction des routes.

Les participants au Salon présenteront plusieurs équipements comme les barrières, les caméras de surveillance, les radars liés à l’infrastructure de base, aux routes, à la sécurité et au transport intelligent.