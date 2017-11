La vente aux enchères de la récolte des dattes rapporte plus de 1,5 MDT à la STIL

La vente aux enchères de la récolte des dattes de la ferme de la STIL à Jemna a été clôturée, jeudi 2 novembre, à 1,541 million de dinars. Un natif de la région a remporté la vente aux enchères à laquelle ont participé onze groupements des dattes, fait savoir à l’agence TAP, Tahar Tahri, président de l’association de protection des oasis de Jemna qui gère la ferme, depuis 2011.

Tahri juge le prix d’adjudication en-deçà des attentes et explique ce fait par le retard de l’organisation de la vente aux enchères causé par l’allongement des pourparlers avec le gouvernement.

Les recettes seront consacrées à l’amélioration de l’infrastructure de la ville de Jemna (établissements scolaires et de santé…), à la promotion des catégories nécessiteuses et au financement des activités culturelles et sportives, assure Tahri.

L’association poursuivra la gestion de la ferme jusqu’à la constitution d’une coopérative agricole comme convenu avec le ministère de l’agriculture et l’intégration des travailleurs en tant qu’associés, précise-t-il.

La précédente vente aux enchères de la récolte de la ferme de la STIL tenue, le 9 octobre 2016, avait été jugée illégale et les comptes de l’association et de l’acheteur avaient été bloqués, avant que des pourparlers aboutissent au règlement de la question de la gestion de la ferme.

Depuis 2011, la population de Jemna a entrepris la gestion de cette ferme domaniale considérant qu’elle appartenait aux ancêtres avant d’être spoliée par les colons, puis exploitées par la société STIL après l’indépendance et concédées au privé, en 2002, suite à la faillite de la société.