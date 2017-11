Partenariat CCIT-SIPPO pour promouvoir les exportations tunisiennes vers la Suisse

La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) a récemment organisé une réunion de travail avec son partenaire “Programme suisse de promotion de l’importation“ (SIPPO), et ce dans le cadre de la réalisation d’un programme d’actions qui vise l’impulsion des exportations tunisiennes vers la Suisse.

Dans cette perspective et concernant le volet développement des exportations, les deux parties (CCIT et SIPPO) ont convenu de la mise en œuvre d’un programme d’actions spécifiques sur la base d’axes stratégiques pour la période 2018-2020.

Le programme, approuvé lors de cette réunion, est essentiellement basé sur la promotion des exportations des produits tunisiens et la participation à des Salons spécialisés en Suisse à partir du 1er semestre 2018.

Il s’agit également de bénéficier des systèmes CRM/MRM développés par SIPPO ainsi que certains services innovants d’appui à l’export dans un pays européen et de la mise en place d’un portail e-learning dédié à la promotion des exportations

L’objectif général du SIPPO est d’intégrer les pays en développement et en transition au commerce mondial. Les services cibles de la promotion des exportations par l’entremise d’Organisations d’appui aux entreprises (BSO) renforcent la position concurrentielle des pays partenaires et facilitent l’accès des exportations de leurs entreprises vers la Suisse, l’UE et les marchés régionaux.

SIPPO travaille avec une approche systémique du marché en mettant les BSO –ou Business support Organisations- (au lieu d’entreprises individuelles) des pays partenaires au centre du programme pour fournir des services professionnels «de la dernière ligne droite» aux entreprises exportatrices.

De ce fait, il améliore les performances des BSO sélectionnées pour leur permettre de fournir de services ciblés de promotion des exportations afin d’améliorer les exportations dans des secteurs économiques spécifiques et contribuer ainsi à l’augmentation des revenus et de meilleurs emplois. La mise en œuvre de l’approche sera décentralisée, et fera appel aux connaissances locales en développant un engagement élevé des acteurs locaux.

Le programme les appuiera pour fournir des services de haute qualité à leurs entreprises clientes et membres dans les domaines de l’intelligence du marché, du jumelage B2B et du réseautage.

En outre, il créera des synergies en fournissant des services de promotion des exportations à d’autres initiatives suisses de développement liées au commerce. Dans les pays partenaires, SIPPO développe les capacités de certaines structures de promotion des exportations et d’associations sectorielles.

Le projet concerne 6 secteurs, à savoir: poissons et fruits de mer, aliments transformés, ingrédients naturels, bois utilisés à des fins techniques, textiles à valeur ajoutée et tourisme durable.

Parallèlement au renforcement des services de promotion des exportations des organisations d’appui aux entreprises (Business support organisations) dans les pays concernés, le SIPPO établit une plateforme d’information, d’échange et de rencontre pour les importateurs et exportateurs et organise du B2B matchmaking.

En Tunisie, le programme SIPPO est axé sur les exportations dans les secteurs suivants: aliments transformés, ingrédients naturels, produits de la pêche et fruits de mer à valeur ajoutée.

Après son démarrage officiel, le 15 avril 2017, l’évaluation des besoins des BSO pour leur renforcement a eu lieu au courant du mois de juin avec l’appui technique de l’International Trade Center (ITC). Cette évaluation a été réalisée conjointement par Swisscontact et les membres des cinq structures concernées par l’appui du programme en Tunisie (CEPEX, APIA, GICA, GIPP et la CCIT).