Les nouvelles opportunités d’investissement sont au centre du TIF 2017

Le climat des affaires en Tunisie ainsi que les nouvelles opportunités d’investissement sont au centre de ” Tunisia Investment Forum 2017 ” qui se tiendra les 9 et 10 novembre 2017 sur le thème “la nouvelle Tunisie, une nouvelle vision économique”, a indiqué Khalil Laabidi, directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

“Ce rendez-vous économique international des investisseurs en Tunisie enregistrera une forte participation des italiens, français, turcs et britanniques “, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse tenue, mardi, à Tunis.

Cet événement, organisé par la FIPA, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, enregistrera également la distribution de trophées aux sept entreprises étrangères ayant réalisé les meilleurs investissements en Tunisie, a-t-il dit.

L’objectif du TIF 2017 est de présenter les atouts et opportunités en Tunisie, de consolider la confiance de l’investisseur, d’attirer l’investissement extérieur et de mettre en œuvre les objectifs de la politique de développement économique en Tunisie, a-t-il dit.

“Il s’agit également de mettre en avant le développement régional ainsi que la responsabilité sociale, outre la promotion de l’initiative privée et du partenariat public-privé “, selon ses dires.

Les nouveautés du TIF 2017 sont d’aborder à la fois des thématiques générales et sectorielles portant sur les secteurs porteurs de l’économie tunisienne, lesquelles sont relatives principalement aux perspectives de Tunisia 2020, à la place de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales, au positionnement de la Tunisie comme hub régional en Afrique, l’électronique et la mécatronique, l’économie digitale et l’agriculture biologique.

En ce qui concerne les résultats de la conférence 2020, Laâbidi a indiqué que sur des engagements de 34 milliards de dinars, des contrats de 15 milliards de dinars ont été signés et le reste, soit 19 milliards de dinars, sont en cours de parachèvement des études et de la résolution des problèmes fonciers.

A cet égard, Laâbidi a rappelé que l’objectif de la conférence était d’attirer les bailleurs de fonds étrangers et de présenter les projets inscrits au plan de développement quinquennal 2016-2020.

De son côté, Jaloul Ayed Président du TIF 2017, a relevé que cette édition sera une occasion pour évoquer les avantages que la Tunisie offre aux investisseurs étrangers et faire connaitre les nouveaux textes réglementaires, tels que les lois sur le PPP, les énergies renouvelables et la nouvelle loi sur l’investissement ainsi que le plan de développement quinquennal (2016-2020).

Cet événement permettra de montrer que le pays dispose d’un bon potentiel pour réussir en tant que hub technologique. Aussi, est- t-il au diapason du développement économique dans le monde, notamment dans le domaine de l’industrie 4.0, qui s’appuie sur les nouvelles technologies telles que l’internet des objets et le cloud computing .

Et de poursuivre : ” nous souhaitons dans le cadre de ce forum promouvoir la Tunisie en tant que plateforme d’accès au marché africain et attirer les investisseurs venant d’Asie et d’Amérique pour lancer leurs activités en Afrique à partir du site tunisien “.

S’inscrivant depuis 2015 dans une périodicité biannuelle, Tunisia Investment Forum a permis de réunir en 2015 des participants issus de 30 pays en 2013 et de passer à plus de 40 pays en 2015. Il permet de mettre en relief les opportunités d’investissement en Tunisie, notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée.

Les investissements directs étrangers ont augmenté de 13,6%, au cours des neuf premiers 2017, par rapport à la même période de 2016, pour atteindre une valeur de 16MD. Cette hausse est expliquée principalement par l’amélioration des industries manufacturières (41%) et le secteur agricole (30%), en dépit d’une régression de 9 ,1 % des investissements dans le secteur pétrolier.