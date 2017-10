Béji Caïd Essebsi reçoit le président du Parlement européen

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mardi 31 octobre, au palais de Carthage, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, en visite officielle à Tunis à l’invitation du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Tajani a fait savoir que cette visite, la première en dehors de l’Europe, vient réaffirmer la solidité des relations tuniso-européennes qui ont atteint un niveau de partenariat stratégique équitable.

Le responsable européen a, également, réitéré le souci de l’Europe de “soutenir l’expérience démocratique pilote en Tunisie”, laquelle expérience, a-t-il dit, suscite le respect de l’ensemble des Etats européens. Il a salué, à cet égard, “la vision claire du président de la République quant à la question de la coexistence en Méditerranée”.

Antonio Tajani a, par la même occasion, fait remarquer que les institutions européennes veulent renforcer leurs activités en Tunisie, ce qui est de nature à contribuer à la promotion des échanges d’expertises et de compétences.

Cela permettrait, également, de promouvoir l’emploi des jeunes, d’encourager la création de petits et moyens projets, de soutenir l’économie tunisienne et de résorber le chômage, indique un communiqué de la Présidence.

Le président du Parlement européen a indiqué en outre que l’entrevue a été l’occasion d’examiner les moyens de consolider les relations entre les deux parties de manière à relever les défis auxquels font face l’Europe et la région méditerranéenne, notamment le terrorisme, la migration irrégulière et les questions de la jeunesse.

“La stabilité de la région est tributaire d’un règlement politique global de la crise en Libye”, a-t-il estimé, saluant à cet égard, l’initiative du président Caïd Essebsi et le rôle joué par la Tunisie pour rapprocher les vues entre les différents antagonistes libyens.

De son côté, le chef de l’Etat a souligné que l’Union européenne constitue un partenaire stratégique pour la Tunisie et bénéficie de son soutien politique et économique tout en aspirant à édifier un avenir commun avec l’Europe de manière garantissant un développement commun et la stabilité des deux rives de la Méditerranée.

Caïd Essebsi a aussi mis l’accent sur la détermination de la Tunisie à réunir les conditions propices aux entreprises européennes implantées en Tunisie et à attirer davantage d’investissements européens, appelant à la nécessité de renforcer les accords de partenariat entre les deux parties.

Le président de la République a plaidé pour la diversification des programmes encourageant l’initiative privée auprès des jeunes à l’instar du programme “ERASMUS +” pour les jeunes entrepreneurs et agriculteurs.

S’agissant du dossier libyen, le chef de l’Etat a assuré que la stabilité de la Libye est un facteur essentiel de la sécurité et de la stabilité de la Tunisie, de l’Afrique du nord et de la Méditerranée, ajoutant que la Tunisie n’épargnera aucun effort pour aider les frères libyens à poursuivre le dialogue en vue d’un règlement politique global et permanent de la crise.