L’UGTT a organisé un séminaire à Tozeur sur l’économie solidaire et sociale

Dans le cadre de la 5ème édition du Festival de la création de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), tenu du 28 au 30 octobre 2017, un séminaire sur “l’économie solidaire et les oasis” a été organisé lundi 30 courant. Cette rencontre a permis de présenter des expériences réussies dans ce domaine et d’examiner les moyens de les généraliser au niveau d’autres zones comme alternative visant la création des postes d’emploi et la relance du processus de l’économie.

Selon Mohamed Msalmi, secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé de la formation syndicale et des activités culturelles, la centrale syndicale vise le volet de l’économie solidaire et sociale depuis près de cinq ans comme solution permettant la création des postes d’emploi et contribuant à relancer l’économie. L’expérience de l’Union dans ce domaine, a-t-il rappelé, a démarré avec la sensibilisation et l’accompagnement d’un groupe de jeunes au chômage pour les aider à s’engager dans ce processus.

Malgré les perspectives dans ce domaine, plusieurs entraves ont bloqué la bonne marche du travail, a-t-il regretté, citant à ce propos l’absence d’une référence juridique pour le lancement de projet en partenariat avec des associations étrangères ou des syndicats. Face à une telle situation l’union a proposé un projet de loi organisant l’économie solidaire qui a été élaboré par des experts et remis à l’assemblée des représentants du peuple dans l’attente de l’adopter.

La même source a souligné l’impératif de mettre en place des mécanises d’octroi de crédits et d’aides estimant que les oasis dont celles de Tozeur peuvent bénéficier de l’économie solidaire à l’instar de l’expérience de l’association de protection de l’oasis de Jomna à Kébili.

L’expérience de l’association de protection de l’oasis de Jomna a été présentée à cette occasion par son président, Taher Tahri. Grace à l’économie solidaire l’association a contribué à l’amélioration de l’infrastructure de base dans la région de Jomna avec notamment la construction des salles de classe et des unités sanitaires dans des écoles primaires et une salle de sport dans un lycée, a-t-il souligné.