L’association Tunisie : “Mra” lance un observatoire en ligne pour promouvoir les droits des femmes

Un observatoire en ligne (www.marsadnissa.tn), présentant des décisions de justice rendues publiques par les tribunaux tunisiens dans des affaires relatives à la femme a été lancé récemment dans le but de promouvoir les droits des femmes en Tunisie, a indiqué lundi Saïda Kouzi, membre de l’association “Mra” (Femme).

Cet observatoire est considéré comme un mécanisme interactif et pratique pour la recherche, le monitoring, la documentation et l’analyse des décisions des tribunaux dans l’objectif notamment de promouvoir l’adoption des normes internationales par les tribunaux, a expliqué Saiida Kouzi lors d’une conférence de presse organisée à Tunis.

La base des données est disponible actuellement en trois langues arabe, français et anglais, et vise également à consolider l’approche des droits de l’homme en matière de justice et faciliter l’accès à l’information en relation avec les droits des femmes, a encore ajouté la même source.

L’observatoire, a-t-elle encore insisté sera un outil au profit des organisations non gouvernementales, des avocats, des juges, des décideurs, des chercheurs et toute partie s’intéressant aux droits de la femme pour le monitoring et l’archivage des décisions de justice dans des affaires relatives à la femme.

Dans le cadre des préparatifs de ce projet et durant une année, des concertations et des rencontres ont été organisées dans différentes régions (dont Sidi Bouzid, kairouan et Sfax) avec la participation de 80 participants représentants des organisations non gouvernementales, des avocats, et des syndicalistes, a notamment rappelé la même source.