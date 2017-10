Tunisie : Mohamed-Salah Maalej appelle à l’organisation de journées professionnelles à la Foire du livre

Environ 300 éditeurs et spécialistes en droit d’édition et de traduction, venus du monde entier, seront réunis les 30 et 31 octobre au programme “Business Meeting” à l’intention des éditeurs, dans la ville de Sharjah, aux Emirats Arabes-Unis (EAU). Un rendez-vous qui se tient depuis sept ans dans le cadre de la Foire internationale de Sharjah (SIBF) dont la 36ème édition se déroulera du 1er au 11 novembre 2017.

Ce programme professionnel de “Bussiness meetings” qui aura lieu au siège de Chambre de commerce et d’industrie de Sharjah, constitue l’une des principales plateformes en matière d’échange de droits d’édition et de traduction dans la région arabe. Il est organisé par la Foire internationale du livre de Sharjah, troisième après celles de Francfort et Pékin, deux des plus importantes foires du Livre dans le monde, en termes de superficie, participants et visiteurs.

Le rendez-vous de Sharjah bénéficie de l’intérêt accru des éditeurs étrangers dont beaucoup avaient déjà traduits des œuvres arabes dans leurs langues maternelles. Il y a eu également la traduction de publications étrangères en langue arabe.

Mohamed-Salah Maalej, président de la commission des foires arabes et internationales au sein de l’Union des éditeurs arabes (UEA), a évoqué un rendez-vous littéraire incontournable pour les éditeurs des quatre coins du monde. Une subvention pouvant atteindre “les 5 mille dollars est allouée aux éditeurs arabes pour la traduction d’œuvres littéraires de et vers l’arabe”, a fait savoir Maalej, également patron des éditeurs tunisiens.

Selon Maalej, cette subvention est versée “sur recommandation du souverain de Sharjah, Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, mécène de la culture en région arabe.

Dans le souci de faire réussir ce programme professionnel, le comité d’organisation de la foire de Sarjah invite, annuellement, des maisons d’édition internationales, à l’instar de “Hachette” et “Gallimard”..

La 7ème édition du programme professionnel coïncide cette année avec le lancement de “Cité de Sharjah pour l’Edition” (Sharjah Publishing City), Une sorte de zone franche autour de l’industrie du livre. Il s’agit d’un projet pionnier dans le monde dont le lancement est prévu ce lundi, à la veille de l’ouverture de la foire à Sharjah, désignée par l’Unesco, en juin 2017, Capitale mondiale du livre pour l’année 2019. De grandes facilités seront offertes aux professionnels du livre afin d’encourager les investissements dans le secteur de l’édition.

Mohamed Saleh Maalej a mis en avant l’importance d’organiser des journées dédiées aux professionnels dans le cadre de la Foire internationale du Livre de Tunis (Filt). Il a préconisé la mise en place un noyau associant divers intervenants y compris les ministères de la culture et du Tourisme pour mobiliser les fonds nécessaires.