Le Partenariat privilégié UE-Tunisie au service de l’investissement, en débat à l’UTICA

Dans le cadre de la visite en Tunisie d’Antonio Tajani, président du Parlement européen, l’UTICA organise, en collaboration avec la Délégation de l’Union européenne, une conférence-débat sur le thème : «Le partenariat privilégié UE-Tunisie au service de l’investissement, de la croissance et de l’emploi».

Cet événement se déroulera le mardi 31 octobre 2017, à 14h30 au siège de l’UTICA, en présence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et d’Antonio Tajani.

De nombreux acteurs du développement économique et des représentants du secteur privé en Tunisie, ainsi que des représentants des investisseurs européens en Tunisie et des représentants des administrations en charge de la promotion de l’investissement prendront part à cette table ronde qui réunira 5 panélistes et qui sera axée sur le thème “Attirer les investissements pour mieux connecter l’Europe et la Tunisie”.