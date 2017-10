Bourse de Tunis : Land’or créera sa propre holding

La société LAND’OR informe ses actionnaires ainsi que le grand public que les

actionnaires fondateurs, détenant 56,1% du capital de la Société Land’Or S.A. (Ciaprès

la « Société ») sont entrés en pourparlers exclusifs avec le groupe AfricInvest

pour une opération en fonds propres et quasi fonds propres visant à accompagner

le développement du groupe Land’Or en Tunisie, en Afrique et au Moyen Orient.

L’opération envisagée porte sur la création d’une holding, qui reprendrait la quasitotalité

de la participation des actionnaires fondateurs dans la Société, et qui serait

contrôlée par les actionnaires fondateurs. L’intervention du fonds géré par le groupe

AfricInvest se ferait au niveau de la holding en fonds propres et quasi-fonds propres

et servirait essentiellement à souscrire à une augmentation de capital à réaliser au

niveau de la Société en vue de financer son programme de développement.

Par ailleurs, la Société s’engage à tenir le marché informé de l’état d’avancement

des discussions avec le groupe AfricInvest, et de déposer auprès du CMF une

demande d’autorisation pour procéder à l’acquisition par la holding de la quasitotalité

de la participation des actionnaires fondateurs, et la dispense de procéder à

une offre d’achat sous forme d’une offre publique d’achat ou sous forme de

procédure de maintien de cours à prix fixé visant le reste des actions composant le

capital de la société, et ce conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi

n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier