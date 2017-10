ATL certifiée au standard MSI 20000 par SGS

ATL annonce sa conformité au standard MSI 20000®. C’est à la suite d’une longue et rigoureuse évaluation, strictement encadrée par les équipes de SGS, que l’Arab Tunisian Lease s’est vue remettre les rapports et certificat de conformité.

Un diagnostic complet et approfondi, mettant en exergue, entre autres, des niveaux de risques opérationnels maîtrisés et des indices de couverture en adéquation avec les référents sectoriels internationaux.

L’établissement affiche, par ailleurs, des indicateurs de rentabilité satisfaisants, à la fois en matière de marge d’intérêt et de produit net de leasing. Des performances qui s’inscrivent sur des tendances favorables sur l’ensemble des derniers exercices.

SGS est le leader mondial des métiers de la certification, de l’inspection, de la vérification et de l’analyse. Présent dans 140 pays, SGS compte plus de 92000 employés à travers le monde et un réseau de près de 3000 bureaux et laboratoires. Avec 6 Milliards de $ de CA en 2016, la multinationale SGS fait partie du TOP 10 des sociétés cotées sur la Bourse de Genève.

L’organisme SGS est présent en Tunisie depuis 1970, avec 7 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

MSI 20000® est une norme internationale dont le cahier des charges donne les exigences requises à la qualité financière des entités économiques, selon leur secteur d’activité. La démarche mathématique et scientifique, des modèles de mesure, en fait un des indicateurs les plus précis et les plus aboutis. L’application des procédures et du protocole d’évaluation, par un organisme de certification indépendant et agréé, est gage de fiabilité et de reconnaissance à l’échelle internationale.

L’Organisation suisse MSI® est en charge de l’actualisation et de la régulation du référentiel MSI 20000®.