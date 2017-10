Le président de la République reçoit le président de la Commission saoudienne pour le tourisme et le patrimoine national et le président de l’OAT

Le président de la République, Béji Caid Essebsi a reçu, vendredi, au palais de Carthage, le prince Soltane Ben Salmane Ben Abdelaziz, président de la Commission saoudienne pour le Tourisme et Patrimoine National et président d’honneur de l’Organisation Arabe du Tourisme (OAT), en visite actuellement la Tunisie, dans le cadre de sa participation au Forum tuniso-arabe sur l’Investissement touristique (19 et 20 octobre 2017).

D’après un communiqué de la présidence de la République, le prince saoudien a indiqué à cette occasion, que “la Tunisie est en train de vivre une expérience remarquable sur la voie de la croissance et la stabilité, ce qui a permis de créer une dynamique dans plusieurs secteurs, dont en premier lieu le tourisme”.

La Tunisie et l’Arabie Saoudite ont conclu, en marge de la visite du prince saoudien, un programme de coopération touristique pour une durée de 3 ans. Son objectif est de promouvoir la coopération tuniso-saoudienne et l’échange d’expertises et la formation dans le domaine du tourisme.

“Les investisseurs saoudiens sont intéressés par la Tunisie et désirent y créer des projets”, a ajouté le prince saoudien, faisant état de la disposition de son pays à promouvoir le rythme de coopération avec la Tunisie dans le domaine du tourisme et dans d’autres secteurs.

Le chef de l’Etat a considéré la participation saoudienne au forum de Tunis comme “un message d’appui et de solidarité, au vu de la conjoncture économique délicate par laquelle passe le pays actuellement”.

Il a par ailleurs, décoré Soltane Bin Salmane Ben Abdelaziz ,de l’insigne de l’ordre du mérite touristique pour les efforts consentis en faveur de la promotion du tourisme tunisien.

D’après la même source, le président de la République a également, reçu le président de l’Organisation Arabe pour le Tourisme, Bandar Ben Fahd Al Fouhaid et les membres du bureau exécutif de l’organisation, qui sont les ministres du Tourisme du Yémen, de Palestine et du Sultanat d’Oman.

Bandar Ben Fahd a évoqué l’aide d’institutions financières à la Tunisie, notamment, la Banque Islamique de développement. Il a aussi, remis au président de la République, la médaille du tourisme arabe.