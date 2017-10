Bourse de Tunis : Telnet réalise la meilleure performance courant 2017

Le titre TELNET s’est envolé de +60% depuis le début de l’année 2017. Ce qui lui a permis de réaliser jusqu’à présent la meilleure performance à la Bourse de Tunis.

Cette performance n’est pas le fruit du hasard, en effet le groupe TELNET a cherché à développer sa compétitivité et améliorer sa performance continuellement et ces derniers mois ont été marqués par plusieurs faits à savoir :

– Le groupe TELNET, représenté par son Directeur Général Mohamed FRIKHA, a signé un Memorandum of Understanding avec le groupe AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS pour développer une filière spatiale autour des microsatellites en Tunisie, et ce, en marge de la conférence internationale pour l’investissement qui s’est déroulée le 29 et 30 Novembre 2016 à Tunis.

– Le groupe TELNET a renforcé son partenariat avec le groupe ALTRAN à travers la Joint-Venture ALTRAN TELNET CORPORATION au mois d’Avril 2017

– À l’occasion du salon international de l’aéronautique et l’espace qui s’est tenu au mois de Juin 2017 au salon du Bourget à Paris, le Groupe TELNET représenté par son Directeur Général Mohamed FRIKHA a participé activement à la rencontre des partenaires mondiaux du projet Q@TS (Quick access to space) au chalet du Groupe européen Airbus Safran Launchers (Ariane Group).

– Inauguration de la Représentation Régionale du CEA « Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives» au siège de TELNET Holding, le 4 Octobre 2017.

– Le 05 Octobre 2017, un avenant à l’accord cadre de collaboration LINKLAB a été signé par TELNET et le CEA, positionnant la plateforme technologique LINKLAB comme composante opérationnelle de la nouvelle représentation régionale du CEA.

– Le 10 Octobre 2017, le groupe TELNET a publié ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2017, durant cette période, le groupe a réalisé une belle performance en quadruplant son bénéfice net à 4,16 millions de Dinars.