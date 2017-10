Séminaire à Matmata sur le tourisme des jeunes

La ville de Matmata abrité, mercredi et jeudi 17 et 18 octobre, les travaux d’un séminaire d’évaluation du programme national sur le “tourisme des jeunes 2017, la Tunisie notre demeure”, placé sous le signe “une jeunesse active pour la patrie”.

Au programme de la première journée de ce séminaire, organisé par la direction générale de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports, des exposés sur les programmes estivaux 2017 et les résultats du sondage sur les activités estivales des jeunes.

Lors de la deuxième journée, les cadres de la jeunesse représentant les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid, Kébili, Tozeur et Gafsa participeront à des ateliers sur les programmes des jeunes pour 2018, l’encadrement et la formation, l’information sur les programmes du tourisme des jeunes et le partenariat avec les structures de la société civile dans le domaine du tourisme.

Abdelkader Saadaoui, secrétaire d’Etat à la Jeunesse, a affirmé dans son allocution d’ouverture que l’année 2018 verra un saut qualitatif avec l’organisation d’activités variées et riches destinées aux jeunes, associant les colonies de vacances balnéaires dans les oasis, les montagnes et le Sahara. “L’accent sera mis également sur la promotion des organisations de jeunesse pour devenir des espaces propices à la création”, a-t-il souligné.

Il a indiqué que le gouvernorat de Gabès sera doté de nouvelles réalisations pour la promotion du tourisme des jeunes dans la région, notamment l’aménagement du centre d’hébergement à Chenini dont les travaux ont démarré pour un coût total de 2,7 millions de dinars.

Les cadres participants ont soulevé à cette occasion certaines problématiques, notamment le manque de centre d’hébergement et camping, d’équipements nécessaires au tourisme et la programmation d’activités à des périodiques non propices. Ils ont été unanimes à souligner que le sud du pays est doté d’un produit touristique riche approprié pour le tourisme des jeunes avec une nature associant la mer, les oasis, les montagnes et le Sahara, affirmant toutefois que le développement du tourisme nécessite le renforcement des infrastructures.

Le secrétaire d’Etat poursuivra sa visite dans le gouvernorat de Gabès jeudi au cours de laquelle il inspectera les maisons de jeunes de Matmata, de la nouvelle Matmata, de Mareth, le club des jeunes ruraux à Moazir et le centre de camping de Zarat avant une rencontre avec la société civile à Matmata dont le thème portera sur la participation des jeunes à la vie publique.