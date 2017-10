Bourse de Tunis : Détail de l’augmentation de capital de SOTIPAPIER

La société SOTIPAPIER est en cours de finalisation d’une augmentation de son capital de 15 MD, moyennant le lancement de 3 991 666 actions, soit 14% du capital, après augmentation. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises au pair, à un prix d’émission de 3,750 dinars l’action, soit un nominal de 1,090 D et une prime d’émission de 2,660 D.

Les nouvelles actions seront libérées intégralement à la souscription qui sera ouverte, du 9 au 27 octobre 2017 pour l’exercice du droit préférentiel de souscription, et du 31 octobre au 17 novembre 2017, pour les souscriptions au public. Ces actions porteront jouissance en dividende à compter du 1er janvier 2017.

Cette augmentation de capital vise, selon son directeur général Philippe Lacoste, ” à accompagner son nouveau plan de développement 2017-2022, qui prévoit des investissements de près de 40 MD, sur les 5 prochaines années et qui ambitionne d’augmenter la capacité de production de l’entreprise et d’améliorer la qualité du papier fabriqué “.

“Ce plan envisage également d’atteindre 116 MD de Chiffre d’affaires, 30 MD d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), 20 MD de résultat net, et une entreprise qui vaut plus de 200 MDT à horizon 2022 “, a-t-il encore précisé.

Il est à rappeler qu’en 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 73,6 MD, un EBITDA 13,9 MD, et un résultat net de 6,41 MD. Elle détient une position de quasi-monopole sur le marché national de papier KRAFT avec une part de marché de 80%. Sur le TESTLINER et FLUTING, elle détient une part de marché de 30% et produit du carton ondulé destiné aux cartonneries.

Toujours selon Lacoste, les axes de ce plan consistent à ” confirmer la position de la société en tant que leader du papier pour emballage en Tunisie, à accroitre la compétitivité de ses produits à l’échelle internationale en termes de qualité et de prix, à développer ses exportations, à en faire un acteur rayonnant sur l’Afrique du Nord ( le Maroc et l’Algérie, essentiellement) avec des percées sur le reste du continent Africain (la Cote d’Ivoire dans un premier temps), et à développer la collecte et le recyclage de vieux papier et autres déchets “.

Fondée en 1981 par le groupe Hamrouni, SOTIPAPIER, est détenue à raison de 67,8% par la société de gestion SPE Capital Partners Ltd. Implantée dans la zone industrielle de Belli (gouvernorat de Nabeul), elle emploie près de 300 salariés. Elle s’est introduite en bourse, en avril 2014, à travers la cession de 40% de ses actions.