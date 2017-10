Le tourisme durable, au cœur du Forum OMT/PATA sur les tendances et les perspectives du tourisme

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Association des voyages de la région Asie-Pacifique (PATA) et le gouvernement populaire de Guilin (Chine) ont organisé le onzième Forum OMT/PATA sur les tendances et les perspectives du tourisme, et ce du 10 au 12 octobre 2017.

L’édition de cette année avait pour thème «Le tourisme durable, plus qu’un tourisme vert», dans le droit fil de la célébration de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017).

Le Forum, qui bénéficie de la collaboration de la Hong Kong Polytechnic University, s’est imposé ces 11 dernières années comme une plateforme de référence en ce qui concerne les tendances mondiales et régionales du tourisme.

«Les célébrations de l’Année internationale interviennent à un moment capital, avec l’adoption par les Nations unies du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de portée universelle et des 17 objectifs de développement durable qui lui sont associés. L’Année internationale constitue donc une occasion exceptionnelle de mettre en lumière le rôle du tourisme dans le contexte des 17 objectifs de développement durable», a déclaré le directeur exécutif de l’OMT chargé des programmes opérationnels et des relations institutionnelles, Márcio Favilla.

L’Asie-Pacifique a enregistré 308 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2016, en progression de 9% par rapport à 2015. C’est la plus forte croissance en chiffres relatifs et absolus de toutes les régions, et ce résultat vient conforter la tendance de ces dernières années. L’Asie a connu une croissance vigoureuse de 6,5% par an entre 2005 et 2016.

Étant donné les défis posés par cette croissance, le Forum a été axé sur le développement du tourisme et la croissance durable, l’évolution du comportement des voyageurs et les pratiques durables, les politiques optimales et les pratiques du secteur en matière de tourisme durable, le tourisme durable en Chine et le rôle des milieux universitaires pour favoriser la durabilité.

Ont participé à la onzième édition du Forum OMT/PATA sur les tendances et les perspectives du tourisme des fonctionnaires gouvernementaux d’administrations nationales du tourisme et d’organisations nationales du tourisme, des représentants d’entreprises touristiques et des universitaires.

Dans ses conclusions, le Forum a insisté sur la nécessité de mettre à profit les 30 ans de recherches et de pratiques dans le domaine du tourisme durable et les moyens de faire progresser encore plus la durabilité.