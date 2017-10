Appel à propositions de Philip Morris International : 2ème session de financement dans le cadre de “PMI Impact”

Philip Morris International Inc. (PMI) est en quête de demandes de financement et lance un appel à propositions à échelle mondiale dans le cadre de PMI Impact, une initiative internationale dont le budget total est de 100 millions de dollars et dont l’objectif principal est de soutenir des projets destinés à la lutte contre le commerce illicite.

Les propositions peuvent provenir d’organisations privées, publiques ou non gouvernementales. Les organisations intéressées doivent soumettre leurs candidatures avant le 15 novembre 2017 .

Pour ce deuxième cycle de financement, PMI Impact focalisera sur les initiatives abordant les formes convergentes du commerce illégal et des crimes connexes, tels que la corruption, le blanchiment d’argent et les réseaux de crimes organisés.

Les projets peuvent être mis en œuvre partout dans le monde, mais devront avoir un impact sur une ou certaines de ces zones géographiques : le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Europe de l’Est, la région tri-frontalière en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie du Sud et du Sud-est.

Comme l’ont souligné les orateurs experts des institutions publiques, des forces de l’ordre, du secteur privé et de la société civile, lors d’une conférence de deux jours à Londres sur la lutte contre le commerce illicite, avec le soutien de PMI Impact, le commerce illégal prend plusieurs formes ; de la contrebande et la contrefaçon de marchandises à la traite des êtres humains, en plus du trafic de drogues, d’armes et de la faune. Les activités illégales sont fréquemment reliées entre elles et convergent, car les criminels exploitent les mêmes voies de trafic à grande échelle et les mêmes modes de fonctionnement.

Le Conseil d’experts PMI Impact examinera et sélectionnera les projets pour le financement.

Alain Juillet, membre du Conseil d’experts de PMI Impact, déclare à ce sujet : « Nous sommes impatients de recevoir des propositions de pointe qui aideront les organisations privées et publiques à améliorer leurs connaissances et leur efficacité dans la lutte contre ce fléau mondial ».

Les organisations intéressées trouveront plus informations en suivant ce lien :

https://www.pmi-impact.com/Apply/How