Le projet du budget de l’Etat pour l’exercice 2018 vise à maîtriser le déficit budgétaire de l’Etat et le niveau de l’endettement en limitant l’augmentation du budget 2018 à 4,3% et du déficit budgétaire à 4,9%.

Dépenses salariales

14,751 milliards DT

14,300 milliards DT en 2017 et

13,164 milliards DT en 2016.

Services de la dette

7,972 milliards DT en 2018

7,090 milliards DT en 2017 et

5,198 milliards DT en 2016.

Budget de développement

5,743 milliards DT en 2018

5,700 milliards DT en 2017

+ projets financés dans le cadre du programme du gouvernement pour l’impulsion de la croissance économique.

Dépenses de subvention

3,520 milliards DT (3,500 milliards DT en 2017)

Produits de base 1,570 milliard DT (contre 1,500 milliard DT en 2017),

Carburants de 1,500 milliard DT (contre 1,550 milliard DT en 2017) et

Transport 450 MDT (même montant en 2017).

Hausse des impôts et taxes

* Augmentation de la TVA: de 6 à 7%, de 12 à 13% et de 18 à 19% (+313 millions de dinars)

* Augmentation de la taxe sur la consommation de certains produits (voitures touristiques, yachts, certaines boissons alcoolisées et du marbre, tout en soumettant à la taxe précitée d’autres produits, tels que les parfums, les produits cosmétiques et autres… (+220 millions de dinars).

* Rapprochement entre les régimes forfaitaire des revenus sur le capital et ceux du travail (+35 millions de dinars).

* Augmentation de la taxe unique sur l’assurance de 5% à 6% pour les risques liés à la navigation aérienne et maritime et de 10% à 12% pour ce qui est des autres risques (+26 millions de dinars).

* Création d’une taxe de résidence appliquée à tout résident dans les unités hôtelières dont l’âge dépasse 12 ans, d’un montant de trois dinars sur toute nuitée (+51 millions de dinars).

* Augmentation du timbre fiscal appliqué aux services téléphoniques à 0,140 dt sur chaque dinar ou une partie du dinar facturé ou payé au lieu de 0,100 dt actuellement (+129 millions de dinars).