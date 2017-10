Laadhari rencontre des responsables du Conseil d’affaires américain à Washington

Le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari, a présenté, vendredi 13 octobre à Washington, lors d’une rencontre avec des responsables du Conseil d’affaires américain, les réformes lancées par le gouvernement tunisien afin d’améliorer le climat d’affaires et d’investissement, notamment l’adoption de la nouvelle loi sur l’investissement et ses grands axes ayant trait à la bonne gouvernance et à la transparence dans les transactions.

Cette rencontre qui s’est tenue en marge de la participation du ministre du Développement, aux travaux des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (du 11 au 15 octobre à Washington), a été l’occasion de passer en revue les secteurs prometteurs qui sont en mesure d’intéresser les investisseurs américains, en l’occurrence les énergies renouvelables, les TIC, le développement de logiciels dans les filières de composants automobiles et aéronautiques…

Ont pris part à cette rencontre, nombre d’investisseurs et de chefs d’entreprises américains exerçant dans plusieurs activités, ainsi que de représentants de fonds d’investissement.

Par ailleurs, le ministre a examiné avec la vice-présidente du programme américain “Millenium Challenge”Kyeh Kim, l’avancement des travaux de l’équipe mixte tuniso-américaine et son programme de travail pour la période à venir.

Le programme “Millenium Challenge” s’attèle à soutenir l’Etat dans ses efforts visant à lutter contre la pauvreté et la création de nouvelles opportunités pour les régions et les classes défavorisées, et ce à travers le lancement de projets de développement axés sur l’intégration sociale.